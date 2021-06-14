«Легенда». Пресс-служба турнира на Мальорке — о победе Новака Джоковича на «Ролан Гаррос»

Пресс-служба турнира ATP-250 Mallorca Championships в своём «инстаграме» отреагировала на победу сербского теннисиста Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Франции. В поединке за титул первая ракетка мира одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом в пяти сетах 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
«19-й титул на турнирах „Большого шлема“. Легенда», — говорится в сообщении пресс-службы.
Фото: «Инстаграм» Mallorca Championships
Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
Новак стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который завоевал титул на турнире «Большого шлема», отыгравшись в двух матчах в ходе турнира со счёта 0:2 по сетам.
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