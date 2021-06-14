Веснина назвала поворотный момент в матче Джоковича с Циципасом на «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка, российская теннисистка Елена Веснина поделилась впечатлениями от прошедшего финального матча на «Ролан Гаррос», где первая ракетка мира серб Новак Джокович в пяти сетах обыграл пятый номер рейтинга грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:7(6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.
«Финал «Ролан Гаррос» получился захватывающим. Нужно отдать должное Джоковичу, даже крупно проигрывая по счёту, он сохранял спокойствие и оставался сосредоточен на игре. Поворотным моментом матча, по моему мнению, стал первый брейк Джоковича в третьем сете. После этого момента, рисунок игры резко поменялся, и Новак смог захватить преимущество», — приводит слова Весниной радио «Движение».
Джокович во второй раз в своей карьере одержал победу на «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
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