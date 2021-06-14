Джокович обошёл Федерера по числу подписчиков в «Инстаграме» после победы в финале «РГ»

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вчера, 13 июня после победы в финале «Ролан Гаррос» превзошёл по количеству подписчиков в «Инстаграме» швейцарца Роджера Федерера. На данный момент на Джоковича подписано 8,4 млн пользователей, а на Федерера – 8,3 млн. Отметим, что самым популярным теннисистом «Большой тройки» в «Инстаграме» является испанец Рафаэль Надаль, на него подписано 11,2 млн.

Джокович обошёл Федерера по числу подписчиков в «Инстаграме» после победы в финале «РГ»

В поединке за титул 34-летний Джокович одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Для серба это второй в карьере титул чемпиона «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению Новак оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.

39-летний Федерер на «Ролан Гаррос» дошёл до 1/8 финала. В матче третьего круга он в тяжёлой битве одолел немца Доминика Кёпфера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 7:5 в пользу титулованного швейцарца. На следующий день после матча Федерер сообщил о снятии с турнира.