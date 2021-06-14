Миша Зверев: Джокович — машина. Он на пути к победе в четырёх ТБШ в году

Немецкий теннисист Миша Зверев, старший брат Александра Зверева, прокомментировал победу серба Новака Джоковича в финальном матче «Ролан Гаррос» с греком Стефаносом Циципасом со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

«Он – легенда. Новак на пути к тому, чтобы выиграть все четыре турнира „Большого шлема“ в году. Я не знаю, произойдёт ли это, но его достижения невероятны. Особенно поражает то, как он сумел победить в финале.

Я смотрел на Новака, когда шла подготовка к церемонии награждения. Он выглядел так, словно уже готовится к Уимблдону. Джокович был очень сосредоточен. Мне кажется, он уже думал о том, с кем ему предстоит встретиться на Уимблдоне и как нужно будет играть. Он машина», — приводит слова Зверева Reuters.