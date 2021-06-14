Директор «Ролан Гаррос»: в конце матча с Джоковичем у Надаля болела нога

Директор «Ролан Гаррос», бывший французский теннисист Ги Форже сообщил новые подробности полуфинального матча турнира, где сражались серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Победу одержал первая ракетка мира со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:2. Отметим, что испанец является 13-кратным победителем Открытого чемпионата Франции.

«В конце матча ему было тяжело, так как он был немного травмирован. У него болела нога. Но ему хватило достоинства не говорить об этом», — приводит слова Форже Tennis Majors, отмечая, что француз сказал об этом вскользь на пресс-конференции, посвящённой окончанию турнира.

Позднее Надаль отметил, что у него нет полной уверенности в том, что он выступит на грядущем Уимблдоне, который запланирован на период с 28 июня по 11 июля.