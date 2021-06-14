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Екатерина Александрова: наконец-то трава…

Екатерина Александрова: наконец-то трава…
Антон Шебика
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Российская теннисистка Екатерина Александрова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия). На старте соревнований она победила соотечественницу Анну Калинскую со счётом 6:3, 6:2.

«Наконец-то трава...» — написала Александрова.

Пост доступен в «инстаграме» Екатерины Александровой

В следующем раунде соревнований Александрова сразится со второй сеяной украинкой Элиной Свитолиной.

Призовой фонд турнира в Берлине составил более € 456 тыс. Ранее с турнира снялось сразу пять теннисисток из топ-20: первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, японка Наоми Осака (2), пятый номер рейтинга американка Софья Кенин, ещё одна американка Дженнифер Брэйди (14) и представительница Греции Мария Саккари (18).

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