Энди Маррей: мы с женой больше не хотим детей, и так уже можно в парах играть

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей поделился отцовскими мудростями. Маррей и его супруга Ким Сирс женаты с 2015 года и воспитывают трёх дочерей – Софию (5 лет) и Эди (4 года) и четырёхмесячную девочку, имя которой родители не раскрывают, а также сына — Тэдди Бэррона (1 год).

«Взрослые часто видят мир только со своего ракурса. К примеру, мы не видим никакой проблемы в том, что игрушка упала в лужу, мы просто берём, несём её домой и стираем. Но для ребёнка это самая важная вещь в жизни, буквально трагедия. Надо стараться понять, что их расстраивает, и не обесценивать их чувства. Так их можно быстрее успокоить. Мы с Ким больше не хотим детей. Четырёх вполне достаточно, и так уже можно в парах играть», — цитирует Маррея The Guardian.