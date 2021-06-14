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Федерер вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Ивашко

Федерер вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Ивашко
Елена Чистова
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер успешно стартовал на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия). В матче первого круга пятый сеяный Федерер нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, начавшему соревнования с квалификации со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.

Федерер 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Ивашко подал 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал 2 возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и поляком Хубертом Хуркачем.

Ранее Федерер снялся с матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к травяному сезону.

Галле. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 15:55 МСК
Илья Ивашко
90
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		5  
7 7 		7  
         
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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