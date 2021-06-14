Федерер вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Ивашко
Поделиться
Швейцарский теннисист Роджер Федерер успешно стартовал на турнире категории АТР-500 в Галле (Германия). В матче первого круга пятый сеяный Федерер нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко, начавшему соревнования с квалификации со счётом 7:6 (7:4), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
Федерер 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Ивашко подал 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал 2 возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и поляком Хубертом Хуркачем.
Ранее Федерер снялся с матча 1/8 финала «Ролан Гаррос», чтобы подготовиться к травяному сезону.
Галле. 1-й круг
14 июня 2021, понедельник. 15:55 МСК
90
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
8
Роджер Федерер
Р. Федерер
Комментарии
Рекомендуем вам
- 14 июня 2021
-
18:45
-
17:44
-
16:50
-
16:17
-
15:25
-
15:19
-
14:53
-
14:30
-
14:18
-
13:48
-
13:45
-
13:15
-
12:41
-
12:27
-
11:47
-
11:25
-
11:25
-
10:56
-
10:47
-
10:36
-
09:59
-
09:36
-
08:28
-
08:22
-
08:16
-
08:11
-
00:37
-
00:28
- 13 июня 2021
-
23:00
-
22:31
-
22:02
-
21:47
-
21:40
-
21:39
-
21:19
Партнерский контент
Рекомендуем вам