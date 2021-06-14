Бывшая первая ракетка мира Каролина Возняцки стала мамой

Бывшая первая ракетка мира, 30-летняя датчанка Каролина Возняцки сообщила, что 11 июня стала мамой. Теннисистка опубликовала фото с мужем, бывшим игроком НБА американцем Дэвидом Ли, и новорождённой дочерью.
«Семья из троих. Оливия Возняцки Ли родилась 11 июня 2021 года», — подписала фото на своей странице в «Инстаграме» Возняцки.
Фото можно посмотреть на странице Каролины Возняцки в «Инстаграме».
Спортсменка завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей. Во время Открытого чемпионата Австралии Каролина провела свой последний матч в карьере. После поражения в третьем круге от Онс Жабер из Туниса датчанка со слезами прощалась с туром, зрителями и кортами Мельбурн Парка, на котором в 2018 году она выиграла свой единственный трофей «Большого шлема».
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