Норвежец Каспер Рууд отказался от участия в Олимпиаде в Токио

15-я ракетка мира, 22-летний норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио.

«После Открытого чемпионата Франции очень долго думал, что мне делать дальше. Посоветовавшись с командой, принял решение, что пропущу Олимпиаду. Я ещё очень молод и, надеюсь, что у меня будет возможность сыграть на Олимпиаде — в 2024 году в Париже. В ближайшие годы буду работать над тем, чтобы там побороться за медали.

Всем норвежским спортсменами я желаю в Токио удачи и буду за них болеть», – написал Рууд на своей странице в «Твиттере».

Норвежец — победитель двух турниров АТР (в Женеве и Буэнос-Айресе). На «Ролан Гаррос» он завершил выступление, не сумев выйти в 1/8 финала.