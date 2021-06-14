Норвежец Каспер Рууд отказался от участия в Олимпиаде в Токио
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15-я ракетка мира, 22-летний норвежский теннисист Каспер Рууд сообщил, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
«После Открытого чемпионата Франции очень долго думал, что мне делать дальше. Посоветовавшись с командой, принял решение, что пропущу Олимпиаду. Я ещё очень молод и, надеюсь, что у меня будет возможность сыграть на Олимпиаде — в 2024 году в Париже. В ближайшие годы буду работать над тем, чтобы там побороться за медали.
Всем норвежским спортсменами я желаю в Токио удачи и буду за них болеть», – написал Рууд на своей странице в «Твиттере».
Норвежец — победитель двух турниров АТР (в Женеве и Буэнос-Айресе). На «Ролан Гаррос» он завершил выступление, не сумев выйти в 1/8 финала.
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