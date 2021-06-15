Камельзон: у Весниной и Карацева есть все шансы выиграть золото на Олимпиаде в Токио

Заслуженный тренер России и Украины Владимир Камельзон прокомментировал успех на «Ролан Гаррос» микста Елены Весниной и Аслана Карацева, которые, едва встав в пару, дошли до финала.
«Неожиданным достижением стал выход в финал микста Елены Весниной и Аслана Карацева. Тут удачно совпали возраст, манера игры, накопленные опыт и мастерство. Они нашли себя. Веснина уже почти все титулы собрала в паре, да и Карацев в январе в Австралии показал себя как неплохой парный игрок. То, что они нашли общий язык и составили такую пару, очень здорово.
Жаль только, что не удалось этого сделать раньше. Будь у них больше совместной практики, они бы не проиграли финал. Но произошёл срыв по вине Карацева, и он не может объяснить почему. Я считаю, что по неопытности и из-за отсутствия практики выступлений с Весниной. А финал — это место, где один-два промаха решают всё. Но в целом пара получилась хорошая. Если Федерация тенниса России и тренерский совет их поддержат, то Елену и Аслана надо целенаправленно готовить к Олимпиаде в Токио. У них есть все шансы выиграть там золото», — приводят слова Камельзона «Известия».
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