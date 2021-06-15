Видеообзор победы Роджера Федерера в первом за два года матче на траве
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Двадцатикратный чемпион мэйджоров швейцарец Роджер Федерер нанёс поражение представителю Беларуси Илье Ивашко в матче первого круга турнира в Галле со счётом 7:6 (7:4), 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Федерер 4 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Ивашко сделал 8 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и не использовал 2 возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и поляком Хубертом Хуркачем.
Напомним, это был первый матч на травяном покрытии для Роджера после финала Уимблдона два года назад. Тогда швейцарец в упорной битве уступил Новаку Джоковичу со счётом 6:7, 6:1, 6:7, 6:4, 12:13.
Новость по темеФедерер вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Ивашко
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