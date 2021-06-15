Грег Руседски: шансы Роджера Федерера на Уимблдоне зависят от его движения

Бывший канадский и британский теннисист Грег Руседски оценил шансы швейцарца Роджера Федерера на грядущем Уимблдоне.

«Судя по тому, что мы видели от него в первых трёх раундах в Париже, он может представлять опасность на Уимблдоне.



В последний раз, когда он играл на Уимблдоне, у него была пара матчболов против Новака Джоковича в финале, но он проиграл.



Это был важный момент в его карьере, и Роджер не захочет, чтобы это был его последний матч на Уимблдоне. Это самый стильный игрок, когда-либо игравший в нашем спорте. За ним приятно наблюдать, но его шансы на турнире зависят от того, насколько хорошо он сможет двигаться.



Если Роджер будет двигаться хорошо, у него есть шанс попасть в последнюю стадию турнира. Если же он будет на шаг медленнее, то этот вид спорта может быть беспощадным, и я знаю это по личному опыту», — цитирует Руседски Tennis World USA.