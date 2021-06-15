Энди Маррей: сейчас идёт лучшая эра в истории тенниса

Британский теннисист Энди Маррей высказался по поводу «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.

«Я думаю, нет никаких сомнений, что сейчас идёт лучшая эра в истории тенниса. Я знаю, что люди говорили то же самое, например, когда Сампрас выиграл 14 мэйджоров. Это было что-то вроде: „Боже, я не думаю, что кто-то когда-нибудь побьет этот рекорд“ или „потребуется много времени, чтобы кто-то побил рекорд в 14 турниров“, а потом внезапно появляются три парня, которые, вероятно, выиграют 20 с лишним мэйджоров в следующем поколении. Они — лучшие, но я не могу выбрать одного и назвать его сильнейшим. Каждый из них добился уникальных достижений.

Было здорово играть в этот период, но также было и сложно. Для меня, как для поклонника тенниса это было прекрасное время, когда я мог наблюдать за этим и принимать в этом непосредственное участие в качестве игрока", — приводит слова Маррея Tennis World USA.