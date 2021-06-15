«Добро пожаловать в этот мир, принцесса». Веснина поздравила Возняцки с рождением дочери

Российская теннисистка Елена Веснина поздравила датчанку Каролин Возняцки, которая 11 июня стала мамой.
В комментариях к посту в «инстаграме» Возняцки, где сообщается о рождении ребёнка, Веснина написала: «Поздравляю вашу семью. Добро пожаловать в этот мир, маленькая принцесса Оливия».
Пост доступен в «инстаграме» Возняцки
Помимо Весниной на это событие отреагировали и множество других знаменитостей как из мира тенниса, так и из других сфер. Поздравить Возняцки со знаменательным событием уже успели такие люди как: Виктория Бэкхем, Мэдисон Киз, Айла Томлянович, Донна Векич, Линдси Вонн и другие.
Каролин Возняцки является победительницей одного турнира Большого шлема и бывшей первой ракеткой мира. С января 2020 года она больше не выступает на профессиональном уровне.
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