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Самсонова переиграла Вондроушеву и вышла во второй круг турнира в Берлине

Самсонова переиграла Вондроушеву и вышла во второй круг турнира в Берлине
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Маркету Вондроушеву из Чехии в первом круге турнира в Берлине со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

22-летняя россиянка сделала семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Вондроушевой четыре эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Самсонова поборется с победителем пары Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия). В турнире также принимает участие ещё одна россиянка Екатерина Александрова. Во втором круге ей предстоит встреча с Элиной Свитолиной из Украины.

Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальный матч запланирован на 20 июня.

Берлин. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 12:05 МСК
Маркета Вондроушова
41
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6  
6 		7 8  
         
Людмила Самсонова
106
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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