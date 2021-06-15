Самсонова переиграла Вондроушеву и вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла Маркету Вондроушеву из Чехии в первом круге турнира в Берлине со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

22-летняя россиянка сделала семь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок, а также реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Вондроушевой четыре эйса, девять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в четвертьфинал Самсонова поборется с победителем пары Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Мухова (Чехия). В турнире также принимает участие ещё одна россиянка Екатерина Александрова. Во втором круге ей предстоит встреча с Элиной Свитолиной из Украины.

Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальный матч запланирован на 20 июня.