Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Каролину Мухову из Чехии в первом круге турнира в Берлине со счётом 7:6 (7:5), 5:7.

Матч длился 2 часа 30 минут. За это время Кудерметова реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, сделала 6 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. На счету Муховой 5 реализованных брейк-пойнтов из 12,5 подач навылет и 1 двойная ошибка.

В матче второго круга Кудерметовой предстоит встреча с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая сегодня обыграла Маркету Вондроушову из Чехии. В турнире также принимает участие ещё одна россиянка Екатерина Александрова. Во втором круге она сыграет против Элины Свитолиной из Украины.

Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальный матч запланирован на 20 июня.