Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Каролину Мухову из Чехии в первом круге турнира в Берлине со счётом 7:6 (7:5), 5:7.
Матч длился 2 часа 30 минут. За это время Кудерметова реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, сделала 6 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. На счету Муховой 5 реализованных брейк-пойнтов из 12,5 подач навылет и 1 двойная ошибка.
В матче второго круга Кудерметовой предстоит встреча с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая сегодня обыграла Маркету Вондроушову из Чехии. В турнире также принимает участие ещё одна россиянка Екатерина Александрова. Во втором круге она сыграет против Элины Свитолиной из Украины.
Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальный матч запланирован на 20 июня.
Берлин. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 12:10 МСК
32
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
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22
Каролина Мухова
К. Мухова
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