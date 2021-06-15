Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине

Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в Берлине
Георгий Сосно
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла Каролину Мухову из Чехии в первом круге турнира в Берлине со счётом 7:6 (7:5), 5:7.

Матч длился 2 часа 30 минут. За это время Кудерметова реализовала 6 брейк-пойнтов из 12, сделала 6 эйсов и допустила 7 двойных ошибок. На счету Муховой 5 реализованных брейк-пойнтов из 12,5 подач навылет и 1 двойная ошибка.

В матче второго круга Кудерметовой предстоит встреча с соотечественницей Людмилой Самсоновой, которая сегодня обыграла Маркету Вондроушову из Чехии. В турнире также принимает участие ещё одна россиянка Екатерина Александрова. Во втором круге она сыграет против Элины Свитолиной из Украины.

Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальный матч запланирован на 20 июня.

Берлин. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		5 6
6 5 		7 2
         
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA Вот так красавица! Вероника Кудерметова завоевала 1-й титул и вошла в топ-30 рейтинга WTA
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021