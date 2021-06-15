Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 на Мальорке в парном разряде

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович на следующей неделе сыграет в парном разряде на турнире ATP-250 Mallorca Championships (Мальорка, Испания), сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Имя партнёра уроженца Белграда пока неизвестно.

На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Новак во второй раз в своей карьере одержал победу на «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению серб оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.



Новак стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который завоевал титул на турнире «Большого шлема», отыгравшись в двух матчах в ходе турнира со счёта 0:2 по сетам.