Новак Джокович сыграет на турнире ATP-250 на Мальорке в парном разряде

19-кратный победитель турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович на следующей неделе сыграет в парном разряде на турнире ATP-250 Mallorca Championships (Мальорка, Испания), сообщает журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Имя партнёра уроженца Белграда пока неизвестно.
На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Новак во второй раз в своей карьере одержал победу на «Ролан Гаррос». Благодаря этому достижению серб оформил уже второй карьерный «Шлем» и встал в один ряд с австралийцами Родом Лэйвером и Роем Эмерсоном, которым удавалось это сделать до него.
Новак стал первым теннисистом в Открытой эре (с 1968 года), который завоевал титул на турнире «Большого шлема», отыгравшись в двух матчах в ходе турнира со счёта 0:2 по сетам.
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