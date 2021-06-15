Виталия Дьяченко покинула турнир в Бирмингеме, проиграв в первом раунде Чжан Шуай
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла в первом раунде турнира в Бирмингеме китаянке Чжан Шуай со счётом 2:6, 5:7.
Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Дьяченко сделала два эйса и допустила шесть двойных ошибок. На счету россиянки также четыре реализованных брейк-пойнта из семи попыток. Чжан Шуай ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и сделала семь брейков при одиннадцати брейк-пойнтах.
Также сегодня свои матчи проведут россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Их соперницами станут Полона Херцог (Словакия) и Нина Стоянович (Сербия) соответственно.
За выход в четвертьфинал Чжан Шуай предстоит сразиться с Хитер Уотсон из Великобритании.
Бирмингем. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 13:40 МСК
36
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
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152
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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