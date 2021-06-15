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Виталия Дьяченко покинула турнир в Бирмингеме, проиграв в первом раунде Чжан Шуай

Виталия Дьяченко покинула турнир в Бирмингеме, проиграв в первом раунде Чжан Шуай
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Виталия Дьяченко проиграла в первом раунде турнира в Бирмингеме китаянке Чжан Шуай со счётом 2:6, 5:7.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. За это время Дьяченко сделала два эйса и допустила шесть двойных ошибок. На счету россиянки также четыре реализованных брейк-пойнта из семи попыток. Чжан Шуай ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и сделала семь брейков при одиннадцати брейк-пойнтах.

Также сегодня свои матчи проведут россиянки Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Их соперницами станут Полона Херцог (Словакия) и Нина Стоянович (Сербия) соответственно.

За выход в четвертьфинал Чжан Шуай предстоит сразиться с Хитер Уотсон из Великобритании.

Бирмингем. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 13:40 МСК
Чжан Шуай
36
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Виталия Дьяченко
152
Россия
Виталия Дьяченко
В. Дьяченко
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