Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 34 минуты.

За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге Штруфф сразится с американцем Маркосом Гироном, который в первом круге оказался сильнее Вашека Поспишила из Канады. Сегодня также состоится российское противостояние между Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, которое начнётся в 15:30 мск.

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.