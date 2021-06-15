Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле

Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
Георгий Сосно
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 34 минуты.

За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.

В следующем круге Штруфф сразится с американцем Маркосом Гироном, который в первом круге оказался сильнее Вашека Поспишила из Канады. Сегодня также состоится российское противостояние между Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, которое начнётся в 15:30 мск.

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.

Галле. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 13:35 МСК
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		3  
7 8 		6  
         
Ян-Леннард Штруфф
45
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
Топ-5 разбитых ракеток Медведева. Даниил расправляется с ними не хуже Марата Сафина. Видео Топ-5 разбитых ракеток Медведева. Даниил расправляется с ними не хуже Марата Сафина. Видео
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021