Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле
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Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счётом 6:7 (6:8), 3:6. Матч длился 1 час 34 минуты.
За всю игру Даниилу удалось реализовать два брейк-пойнта из шести. На его счету семь эйсов и четыре двойные ошибки. Штруфф реализовал три брейк-пойнта из четырёх, сделал девять эйсов и допустил четыре двойные ошибки.
В следующем круге Штруфф сразится с американцем Маркосом Гироном, который в первом круге оказался сильнее Вашека Поспишила из Канады. Сегодня также состоится российское противостояние между Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым, которое начнётся в 15:30 мск.
Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.
Галле. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 13:35 МСК
2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
0 : 2
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45
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
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