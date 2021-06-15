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Йоханна Конта объявила о помолвке

Йоханна Конта объявила о помолвке
Георгий Сосно
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Британская теннисистка Йоханна Конта в своём «твиттере» сообщила, что стала невестой.

«Несколько недель назад я проснулась 30-летней и помолвленной. С того момента я до сих пор улыбаюсь!» — гласит подпись Конты в «Твиттере».

Публикация полностью доступна в «твиттере» Конты

Совсем недавно Конта одержала победу в турнире в Ноттингеме, по ходу одержав пять побед. В финальной встрече она оказалась сильнее китаянки Чжан Шуай 6:2, 6:1.

Йоханна Конта — теннисистка венгерского происхождения, по ходу своей игровой карьеры представлявшая на соревнованиях Австралию и Великобританию. Победительница трёх турниров WTA в одиночном разряде. Лучшим достижением Конты на турнирах «Большого шлема» является полуфинал, до которого она доходила трижды (Открытый чемпионат Австралии — 2016, «Ролан Гаррос» — 2019, Уимблдон — 2017).

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