Андрей Рублёв обыграл Карена Хачанова в первом круге турнира в Галле

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов сошлись в первом круге турнира в Галле. Победу в двух сетах одержал Рублёв — 6:3, 7:6 (7:5). Игра длилась 1 час 20 минут.

Рублёв за всю игру сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов также записал на свой счёт восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и не заработав ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии, который вчера обыграл Даниэля Альтмайера (Германия).

Стартовавший 14 июня турнир в Галле стал первым для Рублёва, Хачанова и Медведева на травяном покрытии в этом сезоне. Финальная встреча соревнований запланирована на 20 июня.