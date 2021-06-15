Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв обыграл Карена Хачанова в первом круге турнира в Галле

Андрей Рублёв обыграл Карена Хачанова в первом круге турнира в Галле
Георгий Сосно
Комментарии

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов сошлись в первом круге турнира в Галле. Победу в двух сетах одержал Рублёв — 6:3, 7:6 (7:5). Игра длилась 1 час 20 минут.

Рублёв за всю игру сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов также записал на свой счёт восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и не заработав ни одного брейк-пойнта.

В матче второго круга россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии, который вчера обыграл Даниэля Альтмайера (Германия).

Стартовавший 14 июня турнир в Галле стал первым для Рублёва, Хачанова и Медведева на травяном покрытии в этом сезоне. Финальная встреча соревнований запланирована на 20 июня.

Галле. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 15:30 МСК
Карен Хачанов
27
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 5  
6 		7 7  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
10 сетов и два поражения. Что случилось с Хачановым и Рублёвым на «Ролан Гаррос»? 10 сетов и два поражения. Что случилось с Хачановым и Рублёвым на «Ролан Гаррос»?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021