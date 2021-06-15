Андрей Рублёв обыграл Карена Хачанова в первом круге турнира в Галле
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов сошлись в первом круге турнира в Галле. Победу в двух сетах одержал Рублёв — 6:3, 7:6 (7:5). Игра длилась 1 час 20 минут.
Рублёв за всю игру сделал восемь эйсов, допустил две двойные ошибки, а также реализовал один брейк-пойнт из трёх. Хачанов также записал на свой счёт восемь подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку и не заработав ни одного брейк-пойнта.
В матче второго круга россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии, который вчера обыграл Даниэля Альтмайера (Германия).
Стартовавший 14 июня турнир в Галле стал первым для Рублёва, Хачанова и Медведева на травяном покрытии в этом сезоне. Финальная встреча соревнований запланирована на 20 июня.
Галле. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 15:30 МСК
27
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
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|6 5
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|7 7
7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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