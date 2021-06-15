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Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме, где может сразиться с Касаткиной

Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме, где может сразиться с Касаткиной
Яна Метлёва
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18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

В первом круге Костюк обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 25 минут.

Костюк 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде украинке предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Полона Херцог (Словения).

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.

Бирмингем. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 16:55 МСК
Мэдисон Бренгл
80
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Марта Костюк
65
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
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