Костюк пробилась во второй круг турнира в Бирмингеме, где может сразиться с Касаткиной

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания).

В первом круге Костюк обыграла представительницу США Мэдисон Бренгл в трёх сетах со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 25 минут.

Костюк 4 раза подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В следующем раунде украинке предстоит сразиться с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) – Полона Херцог (Словения).

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.