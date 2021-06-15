Дарья Касаткина с победы стартовала на турнире в Бирмингеме
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Российская теннисистка Дарья Касаткина пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который продлится до 20 июня.
В первом круге Касаткина в трёх сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 4:6, 6:3, 6:3. Их встреча продлилась 2 часа 12 минут. Касаткина ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 8. На счету Херцог — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 16.
В следующем раунде турнира Касаткина сыграет с 18-летней украинской теннисисткой Мартой Костюк.
Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.
Бирмингем. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 18:30 МСК
35
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
73
Полона Херцог
П. Херцог
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