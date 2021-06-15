Потапова в упорной борьбе обыграла Стоянович на старте турнира в Бирмингеме
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который продлится до 20 июня.
В стартовом матче Потапова обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 5:7, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Стоянович — 10 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В следующем раунде турнира Потапова сыграет с победительницей матча Фиона Ферро — Кристина Младенович (обе — Франция).
Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 15 июня 2021
-
22:32
-
22:15
-
20:42
-
20:34
-
20:09
-
19:55
-
19:39
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:10
-
17:13
-
16:52
-
16:43
-
16:25
-
15:49
-
15:27
-
15:10
-
14:42
-
14:08
-
13:49
-
13:43
-
12:08
-
11:39
-
10:42
-
09:58
-
09:37
-
09:21
-
00:42
-
00:26
- 14 июня 2021
-
23:27
-
22:43
-
22:25
-
19:33
-
19:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам