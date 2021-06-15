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Потапова в упорной борьбе обыграла Стоянович на старте турнира в Бирмингеме

Потапова в упорной борьбе обыграла Стоянович на старте турнира в Бирмингеме
Яна Метлёва
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Российская теннисистка Анастасия Потапова пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания), который продлится до 20 июня.

В стартовом матче Потапова обыграла представительницу Сербии Нину Стоянович со счётом 5:7, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 39 минут. Потапова 4 раза подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 7. На счету Стоянович — 10 эйсов, 10 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде турнира Потапова сыграет с победительницей матча Фиона Ферро — Кристина Младенович (обе — Франция).

Призовой фонд турнира в Бирмингеме составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.

Бирмингем. 1-й круг
15 июня 2021, вторник. 19:35 МСК
Нина Стоянович
85
Сербия
Нина Стоянович
Н. Стоянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 8 4
5 		7 10 6
         
Анастасия Потапова
82
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
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