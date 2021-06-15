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Тренер Джоковича: мы знали, что Циципаса будет очень трудно победить

Тренер Джоковича: мы знали, что Циципаса будет очень трудно победить
Григорий Петерсон
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Тренер сербского теннисиста Новака Джоковича Горан Иванишевич прокомментировал успех своего подопечного на «Ролан Гаррос».

«Новак исключительно профессиональный игрок. Если бы он проиграл в финале, победа над Рафой ничего бы не значила. Да, было приятно обыграть Рафу на Открытом чемпионате Франции, но через час об этой победе нужно было забыть. Мы знали, что Циципаса будет очень трудно победить. Он показывает какой-то потрясающий теннис. Он молод и здоров, хороший и перспективный игрок. Он хорошо подаёт, феноменально двигается по корту, изящно бьёт. Кстати, Стефанос значительно улучшил свой удар слева. Я думаю, что он лучший молодой игрок. Он мой любимчик среди молодёжи», — цитирует Иванишевича Tennis Majors.

Новак Джокович победил Стефаноса Циципаса в финале «Ролан Гаррос».

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