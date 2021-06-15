Роджер Федерер с сыновьями в пижамах наблюдал за матчами в Галле. Фото

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вместе с детьми попал в трансляцию одного из матчей на турнире ATP-500 в Галле (Германия).

В это время Федерер в домашней одежде находился на балконе своего отеля. Роджер наблюдал за матчем, в то время как его сыновья – близнецы Лео и Ленни – в забавных пижамах играли рядом.

Роджер Федерер с сыновьями с балкона наблюдал за матчами в Галле

Титулованный швейцарец был замечен за просмотром матчей с балкона и вчера, 14 июня, однако без детей.

Публикация доступна в «твиттере» Tennis Channel.

Напомним, у Федерера и его жены Мирки четверо детей – девочки-близняшки Майла-Роуз и Шарлин-Рива и вышеупомянутые сыновья-близнецы Лео и Ленни.

Ранее Федерер вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв белоруса Илью Ивашко со счётом 7:6 (7:4), 7:5.