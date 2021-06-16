Кудерметова вспомнила об обидном поражении на «РГ», говоря о матче с Муховой в Берлине

Российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала упорный матч с чешкой Каролиной Муховой в первом круге турнира в Берлине (Германия). Россиянка выиграла со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:2. В следующем раунде она сразится с соотечественницей Людмилой Самсоновой.

«Не знаю, как это объяснить, но на «Ролан Гаррос» я проиграла очень похожий матч. Я вела 5:1, 5:2 в обоих сетах и проиграла. Сегодня у меня были мысли об этом, когда вела и подавала. Психологически это непросто, потому что я постоянно думаю о своей подаче. Но я счастлива, что осталась в матче в третьем сете», — приводит слова Кудерметовой сайт WTA.

Напомним, в матче второго круга на «Ролан Гаррос» Кудерметова проиграла другой чешке Катержине Синяковой, ведя 5:1 в третьем сете. В итоге встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 5:7, 7:5 в пользу чешки.