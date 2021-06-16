Энди Маррей — о Роджере Федерере: мы все будем скучать по нему, когда он завершит карьеру

Бывшая первая ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей поделился мнением о Роджере Федерере и вопросах касательно завершения карьеры.

«Слышал несколько раз за эти годы, что он собирается остановиться. Эти разговоры начались ещё лет восемь назад. Если честно, я бы удивился, узнав, что он решил завершить карьеру в этом году, так как он всё ещё способен соревноваться.

Он всегда был великолепен, и я надеюсь, что он будет играть так долго, как только сможет. Не совсем понимаю, почему люди постоянно задают вопросы о завершении карьеры. Он сделает это, когда будет готов. Я бы хотел, чтобы все поддерживали его, помогая играть так долго, как он может, потому что мы будем скучать по нему, когда он уйдёт.



Знаете, я разговаривал с несколькими своими бывшими тренерами, которые были игроками и играли на высоком уровне. Я спрашивал их о том, каково было уходить в конце карьеры. Все они единодушно отвечали: «Послушайте, было очень трудно прекратить играть, и наш совет — играйте столько, сколько сможете, пока вы всё ещё получаете от этого удовольствие и понимаете, что ваше тело ещё может это делать.

Причина, по которой я продолжаю играть, заключается в том, что я люблю теннис», — цитирует Маррея Tennis World USA.