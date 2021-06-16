Тони Надаль: два следующих мэйджора определят величайшего теннисиста

Известный испанский тренер, дядя Рафаэля Надаля, Тони Надаль дал комментарий по поводу прошедшего «Ролан Гаррос» и порассуждал на тему о величайшем теннисисте всех времён.

«Единственное, что могло бы немного смягчить разочарование от поражения Рафаэля Надаля в полуфинальном матче „Ролан Гаррос“ против Новака Джоковича, это победа Стефанос Циципаса в финале. Но этого не произошло. Он был единственным игроком, помимо Рафы, кто мог обыграть серба. И большую часть встречи я надеялся, что это произойдет. В первых геймах третьего сета Стефаносу не хватило агрессии и той дополнительной концентрации, которую более опытные игроки часто используют в ответственные моменты.

Джокович принял ситуацию к сведению, увеличил темп и сохранил прежнюю интенсивность до конца. Он начал доминировать, и по ходу игры, я думаю, у всех нас было ощущение, что окончательный счёт на табло будет в пользу серба.



Мы увидели хороший финал, после которого Новак приблизился к Федереру и Рафаэлю в борьбе за право завершить свою карьеру в качестве величайшего завоевателя титулов «Большого шлема». Следующие два турнира, Уимблдон и US Open, вероятно, станут решающими», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.