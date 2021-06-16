В оргкомитете турнира на Мальорке отреагировали на предстоящее выступление Джоковича

Эдвин Вайндорфер, исполнительный директор компании-промоутера турнира ATP-250 на Мальорке, прокомментировал решение предоставить уайлд-кард сербу Новаку Джоковичу для выступления в парном разряде.

«Мы очень рады, что Новак Джокович начнёт подготовку к травяной части сезона на Мальорке. После напряжённых недель на «Ролан Гаррос» с большим количеством изматывающих матчей он сосредоточится на тренировках в нашем теннисном клубе и привлечёт внимание к турниру, выступая в парном разряде. Участие ещё одной звезды мирового уровня — это огромная честь для нашего турнира», — приводит слова Вайндорфера официальный сайт соревнований.

На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.