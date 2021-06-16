Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от матча с Роджером Федерером

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящей встречи со швейцарцем Роджером Федерером.

«Я никогда раньше не играл с Роджером. Мы тренировались пару лет назад в Дубае, но у меня никогда не было возможности сыграть с ним на турнире. Конечно, он здесь фаворит, он выигрывал 10 раз. Это будет хороший тест для меня, который даст понять, на каком уровне находится моя игра на траве.

Если я хочу зацепиться за победу, то мне нужно будет диктовать те моменты, которые от меня зависят, начиная с моей подачи. Если я смогу защитить свою подачу и быть на ней агрессивным, это мне очень поможет, а потом посмотрим, что я смогу сделать на приёме. Конечно, это будет трудно, потому что Федерер всегда выводит тебя из зоны комфорта.

Сейчас я буду стараться играть в свой лучший теннис, сосредоточусь на том, что у меня хорошо получается, посмотрю, что я могу сделать, чтобы найти способ победить. Я мечтал о таких матчах в детстве, но сейчас я больше сосредоточен на себе, нежели на этих детских фантазиях», — цитирует Оже-Альяссима ATP Tour.