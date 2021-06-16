Александр Зверев: пока чувствую себя на траве не очень уверенно

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал свою победу над соотечественником Домиником Кёпфером в матче первого круга турнира в Галле со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Я ещё не очень хорошо чувствовую себя на траве. Это мой третий день на ней, но у меня для этого есть веская причина, ведь я задержался Париже, потому что играл там довольно хорошо. Мне предстоит ещё много работы, но я определенно рад победе», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал Зверев сразится с Уго Умбером из Франции. В турнире также продолжает участие Андрей Рублёв (Россия), который сегодня сыграет с Джорданом Томпсоном (Австралия). Ранее из турнира выбыли Даниил Медведев и Карен Хачанов.

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.