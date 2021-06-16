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Екатерина Александрова обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Екатерина Александрова обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине
Георгий Сосно
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянка сделала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

За выход в полуфинал Александровой предстоит сразиться с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Германия).

Завтра также состоится встреча между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой. Ранее своё выступление на турнире завершила Анна Калинская.

Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.

Берлин. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 12:10 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Элина Свитолина
6
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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