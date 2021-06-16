Екатерина Александрова обыграла Элину Свитолину и вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира в Берлине обыграла украинку Элину Свитолину со счётом 6:4, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянка сделала шесть эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Свитолиной семь подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
За выход в полуфинал Александровой предстоит сразиться с победителем пары Белинда Бенчич (Швейцария) — Петра Мартич (Германия).
Завтра также состоится встреча между российскими теннисистками Вероникой Кудерметовой и Людмилой Самсоновой. Ранее своё выступление на турнире завершила Анна Калинская.
Турнир в Берлине стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня.
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