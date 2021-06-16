Бычкова: Рафа и Новак обгонят Роджера по количеству «Шлемов», если не развалятся

Российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова прокомментировала первую игру швейцарца Роджера Федерера спустя два года на траве и оценила его шансы на титул «Большого шлема».
«В интервью на корте Федерер искренне сказал о том, насколько ему было важно одержать эту победу. Его соперник Илья Ивашко — молодец, он хорошо действовал почти всё время, чего не скажешь о Роджере. Отдельные розыгрыши швейцарец проводил классно, как в старые добрые, но в целом давал сопернику играть.
В этом матче против Ивашко ему как будто не хватало внимания или концентрации, хотя это не совсем верные слова… Поначалу вообще складывалось ощущение, будто он на расслабоне вышел. В первых четырёх геймах Федерер делал срывы на ровном месте.
Понятно, что Рафа и Новак обгонят Роджера по количеству «Шлемов», если не развалятся на ровном месте по какой-то причине. По идее, они далеко вперёд уйдут.
А вот что касается сегодняшнего дня и реальной силы Роджера, то давайте посмотрим, как он сыграет в Галле. Не хочу давать никаких прогнозов, это сложно. Если честно, я не очень верю, что он будет реально бороться за «Шлемы», но у него точно есть возможность взять парочку обычных турниров», — цитирует Бычкову «Рейтинг Букмекеров».
- 16 июня 2021
-
14:56
-
14:36
-
13:44
-
13:28
-
11:43
-
11:15
-
10:55
-
10:33
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:24
-
00:59
-
00:42
- 15 июня 2021
-
23:32
-
23:30
-
22:49
-
22:32
-
22:15
-
20:42
-
20:34
-
20:09
-
19:55
-
19:39
-
19:18
-
19:08
-
18:53
-
18:10
-
17:13
-
16:52
-
16:43
-
16:25
-
15:49
-
15:27