Бычкова: Рафа и Новак обгонят Роджера по количеству «Шлемов», если не развалятся

Российская теннисистка, победительница 15 турниров ITF Екатерина Бычкова прокомментировала первую игру швейцарца Роджера Федерера спустя два года на траве и оценила его шансы на титул «Большого шлема».

«В интервью на корте Федерер искренне сказал о том, насколько ему было важно одержать эту победу. Его соперник Илья Ивашко — молодец, он хорошо действовал почти всё время, чего не скажешь о Роджере. Отдельные розыгрыши швейцарец проводил классно, как в старые добрые, но в целом давал сопернику играть.

В этом матче против Ивашко ему как будто не хватало внимания или концентрации, хотя это не совсем верные слова… Поначалу вообще складывалось ощущение, будто он на расслабоне вышел. В первых четырёх геймах Федерер делал срывы на ровном месте.

Понятно, что Рафа и Новак обгонят Роджера по количеству «Шлемов», если не развалятся на ровном месте по какой-то причине. По идее, они далеко вперёд уйдут.



А вот что касается сегодняшнего дня и реальной силы Роджера, то давайте посмотрим, как он сыграет в Галле. Не хочу давать никаких прогнозов, это сложно. Если честно, я не очень верю, что он будет реально бороться за «Шлемы», но у него точно есть возможность взять парочку обычных турниров», — цитирует Бычкову «Рейтинг Букмекеров».