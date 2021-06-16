Даниил Медведев вошёл в состав участников турнира ATP-250 на Мальорке

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет на турнире Mallorca Championships, который пройдёт на следующей неделе, сообщает пресс-служба соревнований в «Инстаграме». Уроженец Москвы получил уайлд-кард от организаторов.

Вчера, 15 июня, Даниил проиграл представителю Германии Яну-Леннарду Штруффу в первом круге турнира в Галле со счётом 6:7 (6:8), 3:6.

Ранее стало известно, что уайлд-кард на турнир на Мальорке в парном разряде получил серб Новак Джокович. Имя его партнёра пока не сообщается. На минувшей неделе Джокович в финале Открытого чемпионата Франции одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4.

Турнир на Мальорке завершится 26 июня.