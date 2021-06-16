Кики Бертенс завершит карьеру по окончании сезона

Голландская теннисистка Кики Бертенс приняла решение завершить карьеру по окончании этого сезона. Об этом она сообщила на своей странице в «Инстаграме».
«Привет всем, я хочу поделиться со всеми вами, что этот сезон станет последним в моей теннисной карьере. Я всегда требовала от себя максимума, но сейчас мой бак совсем пуст. Баланса между тяжёлой работой, которую я выполняю изо дня в день, и удовлетворением, которое я получаю от неё в конце дня, больше не существует. Кроме того, я более чем готова к следующей главе в своей жизни. Следующие несколько турниров — Истборн, Уимблдон и Олимпийские игры. Мы решим после того, достаточно ли хорошо восстановится моё тело, чтобы играть до конца сезона. Я сделаю всё возможное, чтобы завершить свою карьеру наилучшим образом», — написала Бертенс.
Кики Бертенс — победительница 20 турниров WTA; бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде.
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