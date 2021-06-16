Аслан Карацев уступил во втором круге турнира в Лондоне
Поделиться
Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Кэмерону Норри (Великобритания) во втором круге турнира в Лондоне со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Карацев за всю игру сделал один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Норри три подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале Норри сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Джейк Дрэйпер (Великобритания).
Турнир в Лондоне стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Фелисиано Лопес (Испания), которой стал победителем в 2019 году. Напомним, в 2020 году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.
Лондон. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 15:30 МСК
24
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
41
Кэмерон Норри
К. Норри
Комментарии
Рекомендуем вам
- 16 июня 2021
-
17:56
-
17:01
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:56
-
14:36
-
13:44
-
13:28
-
11:43
-
11:15
-
10:55
-
10:33
-
10:13
-
10:00
-
09:45
-
09:32
-
09:24
-
00:59
-
00:42
- 15 июня 2021
-
23:32
-
23:30
-
22:49
-
22:32
-
22:15
-
20:42
-
20:34
-
20:09
-
19:55
-
19:39
-
19:18
-
19:08
-
18:53
Партнерский контент
Рекомендуем вам