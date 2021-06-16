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Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле, уступив Оже-Альяссиму

Федерер не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Галле, уступив Оже-Альяссиму
Елена Чистова
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер не сумел выйти в четвертьфинал травяного турнира категории АТР-500, который проходит в Галле (Германия). В матче второго круга пятый сеяный Федерер потерпел поражение от представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 45 минут.

Оже-Альяссим 12 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 15 брейк-пойнтов. Федерер подал пять эйсов, один раз ошибся на подаче и использовал единственную возможность взять подачу соперника.

За выход в полуфинал Оже-Альяссим сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и американцем Маркосом Гироном.

Напомним, для Федерера этот матч стал только вторым на травяном покрытии за два года. Ранее в первом круге турнира в Галле Роджер обыграл белоруса Илью Ивашко – 7:6, 7:5.

Галле. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 16:00 МСК
Феликс Оже-Альяссим
21
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		3 2
         
Роджер Федерер
8
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
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