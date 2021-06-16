«Чёрный и зелёный — неплохое сочетание». Касаткина — о первой в сезоне победе на траве

Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала пост в своём «инстаграме» после выхода во второй круг турнира категории WTA-250 в Бирмингеме (Великобритания). На старте соревнований она обыграла представительницу Словении Полону Херцог со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

«Green+black for now. Чёрный и зелёный — тоже неплохое сочетание», — написала Касаткина.

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Касаткиной в «Инстаграме».

Традицию публикаций фото на корте после матчей Касаткина начала на «Ролан Гаррос», где дошла до третьего круга. Там она играла в том же чёрном костюме, но на рыжем грунтовом корте.

В следующем раунде турнира в Бирмингеме Касаткина сыграет с 18-летней украинской теннисисткой Мартой Костюк.



Призовой фонд турнира составил более $ 235 тыс. Его действующей победительницей является австралийка Эшли Барти.