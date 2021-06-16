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21 эйс не помог Александру Бублику обыграть 309-ю ракетку мира на турнире в Лондоне

21 эйс не помог Александру Бублику обыграть 309-ю ракетку мира на турнире в Лондоне
Елена Чистова
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Представитель Казахстана Александр Бублик не сумел выйти в четвертьфинал турнира категории ATP 500 в Лондоне (Великобритания). В матче второго круга Бублик уступил британцу Джеку Дрэйперу, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:7 (5:7), 6:7 (0:7). Встреча продолжалась 1 час 33 минуты.

19-летний Дрэйпер, который занимает 309-е место в рейтинге АТР, подал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и использовал единственную возможность взять подачу соперника. Бублик подал 21 эйс, дважды ошибся на подаче и реализовал 1 из 3 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал Дрэйпер сыграет соотечественником Кэмероном Норри, который во втором круге обыграл пятую ракетку соревнований россиянина Аслана Карацева – 7:5, 6:2.

Лондон. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 17:15 МСК
Александр Бублик
39
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		6 0  
7 7 		7 7  
         
Джек Дрэйпер
309
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
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