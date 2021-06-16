Видеообзор победы Андрея Рублёва во втором круге турнира в Галле
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Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв обыграл во втором круге турнира в Галле австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4. Игра длилась 1 час 28 минут.
На счету Рублёва три реализованных брейк-пойнта из шести, четыре эйса и ни одной двойной ошибки. Томпсон реализовал один брейк-пойнт из двух, шесть раз подал навылет и совершил две двойные ошибки.
В четвертьфинальном матче российскому теннисисту предстоит встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером. Напомним, что ранее своё выступление на турнире завершили Карен Хачанов и Даниил Медведев (оба — Россия).
Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальный поединок запланирован на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Роджер Федерер (Швейцария).
Галле. 2-й круг
16 июня 2021, среда. 14:15 МСК
81
Джордан Томпсон
Д. Томпсон
Окончен
0 : 2
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7
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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