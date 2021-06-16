Видеобзор поражения Аслана Карацева на турнире в Лондоне

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл Кэмерону Норри (Великобритания) во втором круге турнира в Лондоне со счётом 5:7, 2:6. Матч продолжался 1 час 28 минут.
Карацев за всю игру исполнил один эйс, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Норри три подачи навылет, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти.
В четвертьфинале Норри сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Джейк Дрэйпер (Великобритания).
Турнир в Лондоне стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Фелисиано Лопес (Испания), которой стал победителем в 2019 году.
Аслан Карацев — первый теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема».
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