Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё поражение на турнире в Галле. Во втором круге он проиграл Феликсу Оже-Альяссиму с общим счётом 6:4, 3:6, 2:6.
«Меня разочаровала концовка встречи – такие же ощущения я испытывал в Женеве. Сегодня у меня был не самый хороший настрой. Мне не нравилось, как я чувствовал себя на корте, как шли дела и то, что я не мог себя взбодрить. Думаю, на меня обрушилась вся тяжесть возвращения в тур. Я понял, что это не мой день, и ничего не мог с этим поделать. Я стал очень раздраженным, а этого обычно не происходит. Я вовсе не горжусь своим поведением. Впрочем, подобное поведение нельзя назвать новым – я провел 1500 матчей, где-то я так себя уже вел. Хорошо, что в следующий раз такого не будет», — цитирует Федерера пресс-служба турнира.
Федерер — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, 20-кратный победитель турниров" Большого шлема".
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