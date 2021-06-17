Кэмерон Норри: победа над Карацевым — большой успех

Британец Кэмерон Норри прокомментировал свою победу над россиянином Асланом Карацевым в Лондоне. Матч продолжался 1 час 28 минут.



«Это потрясающая победа и большой шаг вперёд по сравнению с первым кругом. Надо отдать должное Аслану, он проводит невероятный сезон. Он одержал столько побед в этом году, так что для меня это большой успех. Впереди ещё один поединок на траве. Это бесценно», — приводит слова Норри пресс-служба ATP.

В четвертьфинале Норри сыграет с победителем пары Александр Бублик (Казахстан) — Джейк Дрэйпер (Великобритания).



Турнир в Лондоне стартовал 14 июня. Финальная встреча запланирована на 20 июня. Действующим победителем соревнований является Фелисиано Лопес (Испания), которой стал победителем в 2019 году. Напомним, в 2020 году все турниры на траве были отменены из-за коронавируса.