Оже-Альяссим — о матче с Федерером: это великая победа, она укрепляет уверенность в себе

Канадец Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в матче второго круга на турнире в Галле – 4:6, 6:3, 6:2.
«Это великая победа, она укрепляет мою уверенность в себе. Для меня было уже важным испытанием играть с таким игроком, как Роджер, но победить его – здорово вдвойне. Это меня очень радует. Через два дня четвертьфинал.
Был бы ещё более счастлив, если бы это был финал. Пока же это лишь ещё один шаг в продвижении по сетке. Это отличный матч, надеюсь, смогу продолжить в том же духе.
Не думаю, что мог бы провести лучше первый сет. Разве что промахнулся одним ударом, а он в ответ провёл два просто потрясающих. Понимаю, насколько он был хорошо, когда был первым в мире. Это было тяжело.
Сегодня всё сработало хорошо. Это было именно то, что нужно делать против Роджера. Я отлично подавал, разнообразно играл и в целом провёл отличный матч», — приводит слова Оже-Альяссима пресс-служба АТР.
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