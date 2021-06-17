Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле

Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле
Антон Шебика
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Галле (Германия). Во втором круге он обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4.

«Я просто хочу двигаться вперёд матч за матчем. Очень рад, что во второй раз вышел здесь в четвертьфинал. Победы в двух матчах с непростыми соперниками — это позитивный момент. Я хочу чувствовать большую уверенность на траве», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.

В четвертьфинальном матче российскому теннисисту предстоит встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером.

Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальный поединок запланирован на 20 июня. В 2019 году победителем этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Вчера, 16 июня, Федерер во втором круге проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

«Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом «Получается, сейчас я второй, а вчера был первый». Почему Рублёв пока не «наелся» теннисом
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021