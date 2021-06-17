Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Галле

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от выхода в четвертьфинал турнира в Галле (Германия). Во втором круге он обыграл австралийца Джордана Томпсона со счётом 6:4, 6:4.
«Я просто хочу двигаться вперёд матч за матчем. Очень рад, что во второй раз вышел здесь в четвертьфинал. Победы в двух матчах с непростыми соперниками — это позитивный момент. Я хочу чувствовать большую уверенность на траве», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.
В четвертьфинальном матче российскому теннисисту предстоит встреча с немцем Филиппом Кольшрайбером.
Турнир в Галле стартовал 14 июня. Финальный поединок запланирован на 20 июня. В 2019 году победителем этих соревнований стал швейцарец Роджер Федерер, в прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии коронавируса. Вчера, 16 июня, Федерер во втором круге проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
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