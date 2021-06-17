Дарья Гаврилова — о решении Кики Бертенс завершить карьеру: подожди, пока я вернусь в тур

Теннисистки WTA-тура отреагировали на решение представительницы Нидерландов Кики Бертенс завершить карьеру по окончании сезона. О своём намерении Кики рассказала в «Инстаграме».

В комментарии к посту Бертенс первая ракетка мира австралийка Эшли Барти написала: «Невероятная карьера, подруга».

Австралийка Дарья Гаврилова попросила Кики: «Подожди, пока я вернусь в тур». Американка Слоан Стивенс отметила: «Нам будет тебя не хватать, Кики».

29-летняя Кики Бертенс — победительница 10 турниров WTA в одиночном разряде, бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде. Её лучшим результатом на турнирах «Большого шлема» является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2016 года. В рейтинге WTA она занимает 20-ю строчку.