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Людмила Самсонова победила Веронику Кудерметову и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Людмила Самсонова победила Веронику Кудерметову и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
Антон Шебика
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Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Берлине (Германия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Людмила, занимающая 106-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 Самсонова поспорит с американкой Мэдисон Кис, которая вчера, 16 июня, победила лидера посева, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Турнир в Берлине завершится 20 июня.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 12:10 МСК
Людмила Самсонова
106
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Вероника Кудерметова
32
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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