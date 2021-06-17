Людмила Самсонова победила Веронику Кудерметову и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине
Поделиться
Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Берлине (Германия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.
Людмила, занимающая 106-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 Самсонова поспорит с американкой Мэдисон Кис, которая вчера, 16 июня, победила лидера посева, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Турнир в Берлине завершится 20 июня.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
13:34
-
12:56
-
12:19
-
11:26
-
10:04
-
09:31
-
09:07
-
00:57
-
00:41
- 16 июня 2021
-
23:42
-
22:57
-
22:19
-
22:00
-
21:52
-
21:24
-
20:53
-
19:33
-
19:10
-
17:56
-
17:01
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:56
-
14:36
-
13:44
-
13:28
-
11:43
-
11:15
-
10:55
-
10:33
-
10:13
-
10:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам