Людмила Самсонова победила Веронику Кудерметову и вышла в 1/4 финала турнира в Берлине

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Берлине (Германия) через квалификацию, вышла в четвертьфинал, обыграв соотечественницу Веронику Кудерметову со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Людмила, занимающая 106-ю строчку в рейтинге WTA, 5 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 Самсонова поспорит с американкой Мэдисон Кис, которая вчера, 16 июня, победила лидера посева, представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 6:4, 1:6, 7:5. Турнир в Берлине завершится 20 июня.