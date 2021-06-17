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Виктория Азаренко с четвёртого матчбола победила Анжелику Кербер на турнире в Берлине

Виктория Азаренко с четвёртого матчбола победила Анжелику Кербер на турнире в Берлине
Антон Шебика
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Берлине под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Виктория дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Азаренко одержала победу с четвёртого матчбола.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Джессика Пегула (США). Турнир в Берлине завершится 20 июня. В рейтинге WTA Виктория занимает 16-ю строчку.

Берлин. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 13:55 МСК
Анжелика Кербер
27
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5  
6 		7  
         
Виктория Азаренко
16
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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