Виктория Азаренко с четвёртого матчбола победила Анжелику Кербер на турнире в Берлине

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Берлине под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.

Виктория дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Азаренко одержала победу с четвёртого матчбола.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Джессика Пегула (США). Турнир в Берлине завершится 20 июня. В рейтинге WTA Виктория занимает 16-ю строчку.