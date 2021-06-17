Виктория Азаренко с четвёртого матчбола победила Анжелику Кербер на турнире в Берлине
Поделиться
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, посеянная на турнире в Берлине под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв представительницу Германии Анжелику Кербер со счётом 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 21 минуту.
Виктория дважды подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка. Азаренко одержала победу с четвёртого матчбола.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 456 073 бывшая первая ракетка мира поспорит с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия, 4) — Джессика Пегула (США). Турнир в Берлине завершится 20 июня. В рейтинге WTA Виктория занимает 16-ю строчку.
Берлин. 2-й круг
17 июня 2021, четверг. 13:55 МСК
27
Анжелика Кербер
А. Кербер
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
16
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
15:17
-
14:42
-
14:07
-
13:34
-
12:56
-
12:19
-
11:26
-
10:04
-
09:31
-
09:07
-
00:57
-
00:41
- 16 июня 2021
-
23:42
-
22:57
-
22:19
-
22:00
-
21:52
-
21:24
-
20:53
-
19:33
-
19:10
-
17:56
-
17:01
-
16:13
-
16:04
-
15:47
-
15:31
-
15:11
-
14:56
-
14:36
-
13:44
-
13:28
-
11:43
-
11:15
-
10:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам